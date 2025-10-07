青山商事は、オケージョン服のレンタルサイト「hare：kari（ハレカリ）」の取り扱いアイテムにメンズスタイルのキッズスーツを新たに加え、10月7日から受付を開始した。

「hare：kari」は、2021年1月からサービスを開始したオケージョン服のレンタルサイト。昨今の節約志向の高まりから、手ごろな価格帯に加えて、商品の予約、返却までネットで完結する手軽さなどから好評を得ている。これまで消費者の声をもとにアイテムを拡大し、現在ではメンズスタイル・レディーススタイル含めて合計7アイテム182種類をそろえている。今回は、サイズ変化が大きく消費者からの要望が多いメンズスタイルのキッズスーツの取り扱いを初めて開始する。

キッズスーツは、計9種類の3点セット（スーツ＋シャツ＋ネクタイ）で用意。サイズは、100〜150cmまでの計6サイズから選ぶことができる。100〜130cmは、卒園式（保育園、幼稚園）や入学式（小学校）用として、ジャケット＋ハーフパンツでのセット。また140〜150cmでは、卒業式（小学校）を想定してジャケット＋ロングパンツの組み合わせにした。価格は、6600円〜7700円（税込）と老舗メーカーが手掛けた高品質のキッズスーツが手ごろな価格帯でレンタルできる。

その他、パーティースーツ、パーティードレス、ミセスドレスも新たなモデルを追加。キッズスーツ含めて1アイテム33種類を追加し、合計8アイテム215種類の取り扱いに拡大した。

［レンタル価格］6600円〜7700円（税込）

［受付開始日］10月7日（火）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp