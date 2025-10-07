

「キャプション by Hyatt 兜町 東京」

平和不動産は、同社が推進する「日本橋兜町・茅場町街づくりビジョン2040」に基づき、日本橋兜町・茅場町エリアに新たな滞在拠点となる「キャプション by Hyatt 兜町 東京」（以下、同ホテル）を開発し、10月7日に開業した。

「キャプション by Hyatt」は人と人、人と街のつながりを中心に据え、地域コミュニティと共鳴する新しいホテルのあり方を提案するハイアットの最新ブランド。同ホテルは、東京初進出かつ世界で4軒目、日本国内では大阪に次ぐ国内2軒目として開業する。

同社は、同ホテルを核として、日本橋兜町・茅場町エリアにさらなる賑わいが生まれるよう、魅力ある街づくりを推進していく。

日本橋兜町は、金融街として歴史的な街並みを残しながら、国内外から注目を集めるクリエイティブなエリアとして発展している。同社は、そうした日本橋兜町に、ハイアットが2019年に発表した新ブランド「キャプション by Hyatt」を迎え入れることで、「訪れる街」から「滞在する街」へと進化させる。

東京初進出となる「キャプション by Hyatt」は、その地域に根差したカジュアルでユニークなスタイルを特徴とするホテルであり、地域の賑わいや回遊性を生み出し、来街するきっかけを創出するという、同社の街づくりの思想とも合致するブランドとなっている。



「Talk Shop（トークショップ）」の様子

ホテルの中心にある、レストラン・カフェ・バー・レセプションが一体となった「Talk Shop（トークショップ）」では、ゲストと地域の人々が出会い、自然とコミュニティが生まれるようにデザインされている。またゲストが街の魅力を知り、街に一歩足を踏み出すきっかけを提供することで、この街に新たな賑わいや回遊性を生み出す。

金融街である兜町の歴史・文化や風景に加え、1960年代のニューヨーク、ウォール街から着想を得た色彩豊かで大胆なインテリアデザインやグラフィックアートを随所に配し、ホテル内でも街とのつながりを感じられる空間とした。

鉄骨と木造を組み合わせた木造ハイブリッド構造を採用し、環境配慮・快適性・木の美しさを兼ね備えた先導的事例として、都内ホテル初の「DBJ Green Building認証（プラン認証）」を取得した。ホテル開業後もホテル運営者であるハイアットとともに、環境や社会に配慮した様々な取り組みを行うことで、サステナブルな社会の実現に貢献していく。



客室

「キャプション by Hyatt 兜町 東京」は、全195室の客室を用意しており、そのうち5室がスイートとなる。天井高を活かした開放感のある設計と、木材を多用した温かみのある内装によって、都市の中心にありながらも心安らぐ空間を演出している。またホテル内には、兜町の歴史や文化に着想を得た色彩豊かで大胆なグラフィックアートや、ポップなイラストを随所に配し、滞在中も街とのつながりを感じられる空間とした。



パブリック

同ホテルの中心には、レストラン・カフェ・バー・レセプションが一体となった多機能スペース「Talk Shop（トークショップ）」を配置している。この空間は、一日を通して、食事を楽しむだけでなく、仕事やくつろぎの場など、ゲストそれぞれのスタイルに合わせて自由に利用できる。また、時にはアーティストによるパフォーマンス会場となるなど、宿泊者、地域の人々等、そこに人々が集うことによって自然とコミュニティが生まれるようにデザインされている。レストランでは、「Burgers ＆ Greens」をコンセプトに、美味しいハンバーガーやボリュームのあるグリーンサラダなど気軽に利用できるメニューを用意している。トークショップで過ごす時間を通じて、新たな感性に触れ、エネルギーが生まれるような、そのような場所を目指していく考え。

同ホテルでは日本橋兜町・茅場町を始めとした日本橋エリアの店舗とオリジナルメニュー・グッズの提供やワークショップの開催など地域の魅力を発信する各種取り組みを行っていく。

［ホテル概要］

ホテル名称：キャプション by Hyatt 兜町 東京

所在地：東京都中央区日本橋兜町12番1号

交通：東京メトロ東西線・日比谷線「茅場町」駅 徒歩1分

東京メトロ銀座線・都営浅草線「日本橋」駅 徒歩2分

東京メトロ半蔵門線「三越前」駅 徒歩8分

敷地面積：1093.59m2

延床面積：9977.66m2

階数：地上12階、地下1階、塔屋1階

構造：地上 鉄骨造（一部木造）、地下 鉄筋コンクリート造

工期：2023年4月19日〜2025年6月30日

客室：195室

開業：10月7日（火）

平和不動産＝https://www.heiwa-net.co.jp