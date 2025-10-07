U-20日本代表DF市原吏音がチリで大人気！？アニメのゴールパフォーマンスがチリ人ファン熱狂と現地メディアに報道される

現在U-20ワールドカップが開催されているチリで、とある日本人選手がチリ人から人気を集めている。

先月30日に開催されたグループステージ第2節チリ戦で先発出場したRB大宮アルディージャDF市原吏音がペナルティキック成功後に見せたゴールパフォーマンスが話題となっている。

日本の先制点となる決勝弾を決めた市原は、人気漫画『僕のヒーローアカデミア』のパフォーマンスを披露すると、現地ファンを熱狂させたとチリ『TyC Sports』が5日に報じた。

チリは日本のアニメが人気であり、『ドラゴンボール』や『ONE PIECE』など多くのチリ国民から愛されている。同メディアの取材によると、市原は「あのジェスチャーのおかげで、チリのメディアでかなり人気が出たと思います。僕は超アニメオタクには見えないですよね。僕はアニメオタクじゃないんです」と冗談を飛ばしたという。

また市原は「多くのチリ人からアニメについて手紙をもらっています」とコメントしており、チリ人から思わぬ反響を得ているという。

日本は8日午後8時（現地時間）にフランスと対戦する。