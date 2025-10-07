U-20日本代表DF市原吏音がチリで大人気！？アニメのゴールパフォーマンスがチリ人ファン熱狂と現地メディアに報道される
現在U-20ワールドカップが開催されているチリで、とある日本人選手がチリ人から人気を集めている。
先月30日に開催されたグループステージ第2節チリ戦で先発出場したRB大宮アルディージャDF市原吏音がペナルティキック成功後に見せたゴールパフォーマンスが話題となっている。
日本の先制点となる決勝弾を決めた市原は、人気漫画『僕のヒーローアカデミア』のパフォーマンスを披露すると、現地ファンを熱狂させたとチリ『TyC Sports』が5日に報じた。
チリは日本のアニメが人気であり、『ドラゴンボール』や『ONE PIECE』など多くのチリ国民から愛されている。同メディアの取材によると、市原は「あのジェスチャーのおかげで、チリのメディアでかなり人気が出たと思います。僕は超アニメオタクには見えないですよね。僕はアニメオタクじゃないんです」と冗談を飛ばしたという。
また市原は「多くのチリ人からアニメについて手紙をもらっています」とコメントしており、チリ人から思わぬ反響を得ているという。
U-20日本代表、U20アジアカップで「特別なもの」を見せた逸材5名
日本は8日午後8時（現地時間）にフランスと対戦する。