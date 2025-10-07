元フィギュアスケート日本代表でタレントの織田信成と高野純一アナウンサーが７日スタートの大阪・ＡＢＣラジオの新番組「織田信成と高野純一のぽくない火曜日」に出演した。

同番組は、ラジオパーソナリティーぽくない織田が、世の中にあふれる小さな「〇〇っぽい」というレッテルに真正面から向き合うというもの。

織田は高野アナと初めて対面した時、相当チャラい印象を持ったという。

織田は「なんで高野さんをチャラいと思ったのか」と説明しようとすると、高野アナは即座に「高野はチャラいではなく、チャラかった」と過去形で口をはさんだ。

というのも早稲田大学出身の高野アナは「オールラウンドサークル」の幹事長をしていたという。同アナによると、４月の毎週金曜と土曜の夜は、新歓コンパを敢行。１００人の新入生の参加を目標にしており、男性が約４０人、女性は約８０人参加していたと説明した。

「男性は早稲田大学生のみ。女性は早稲田大学生のほか女子大学の方たち、普段キャンパスで男性との出会いがないらしく、来てくださってました。５月は新歓合宿をやってました。みんなでバスに乗って伊豆とか熱海とか。海でパシャパシャして、みんなで温泉旅館でおいしいもの食べて、バーベキューとかもやってました」

これには織田も「トップ オブ チャラリストってことじゃないですか！」と仰天するばかり。

高野アナがサークルで自身の名前「たかの・じゅんいち」から「Ｔ．Ｊ」と呼ばれていたを知ると「これからＴ．Ｊと呼ばせていただきます」と宣言していた。