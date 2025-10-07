東急田園都市線の衝突、脱線事故を受け、会見を開き、謝罪する東急電鉄の福田誠一社長（中央）ら＝７日、国土交通省

東急田園都市線梶が谷駅（川崎市高津区）構内で５日深夜に起きた列車同士の衝突、脱線事故で、東急電鉄は７日、事故の原因は信号制御の設計ミスだったと発表した。国土交通省で会見した福田誠一社長は「多大なるご迷惑、ご心配をおかけし、深くおわび申し上げる」と謝罪し、「再発防止を徹底する」と述べた。事故で運休した同線と大井町線の一部区間は同日午前０時に運転が再開され、同日始発から通常ダイヤで運行された。

事故は５日午後１１時５分ごろに発生。中央林間発渋谷行き普通列車が回送列車（いずれも１０両編成）に衝突し、回送列車の後部１両の車輪２軸が脱線した。乗客乗員１５４人にけがはなかった。田園都市線や大井町線は２日間で計１１０７本が運休し、計約６５万２１００人に影響した。

東急によると、引き込み線へ移動中だった回送列車が規定速度を数キロ超過したため、オーバーランを防ぐ装置が働き、所定位置の約２３メートル手前で自動停止。再発車しようとしていたところに、進入してきた普通列車が衝突した。普通列車の運転士は非常ブレーキをかけたが、間に合わなかったという。

同社は会見で、信号とポイントを制御する「連動装置」の設計不備が原因だったと明らかにした。回送列車が引き込み線に完全に入っていない状態だと、本来は普通列車の運転席に赤（停止）信号が表示されるが、同装置の条件設定に誤りがあり、青（進行）信号が表示されたという。