【Kirei＆co.】リップ＆グリッター新登場！潤いも輝きも叶える限定コスメ♡

トレンドメイクをもっと自由に楽しみたいあなたへ♡「Kirei＆co.」から、2025年10月15日より新作リップとグリッターライナーが登場します。唇のケアも叶えるオイルインリップと、目元を輝かせるラメライナーがそれぞれ660円（税込）で登場。数量限定のカラーも揃い、ドラッグストアで手軽に旬顔が叶います。気分に合わせて組み合わせて、毎日のメイクをもっと楽しく！

うるおい×発色♡オイルインのグロウインリップ

「キレイアンドコー グロウインリップ」は、オイルイン仕様で乾燥知らずのうる艶仕上げを叶えるリップ。

メドウフォーム種子油やツバキ種子油など６種の植物由来オイル配合で、唇をしっとり包み込みながらカサつきを防ぎます。ティント処方で色もちも◎。

全４色展開（各660円・税込）で、ポピーレッドやピーチコーラルなど単色でも重ね塗りでも楽しめるラインナップ。唇ケアとメイクの両方を叶える欲張りリップです♡

目元に輝きをプラス！グリッターライナーで旬顔に

人気の限定商品が定番化した「グリッターライナー」（全３色・各660円・税込）は、異なる大きさのラメが光を集め、まばたきするたびにキラッと輝くアイテム。

0.6mmの極細筆で描きやすく、加水分解コラーゲンなど５種の美容液成分を配合。

涙袋に使いやすい新色「ベビーピンク」や復刻カラー「ブロンズベージュ」「イエローゴールド」が登場し、目元のニュアンスメイクにぴったりです♡

数量限定アイテムは早めのチェックを♡

Kirei＆co.の新作リップとグリッターライナーは、どちらも660円（税込）で全国のドラッグストア（一部店舗を除く）にて2025年10月15日より順次発売。

数量限定カラーもあるので、気になる色は早めにチェックして♡

うるおいも輝きも両方手に入るKirei＆co.のコスメで、日常メイクにちょっとしたトキメキをプラスしてみませんか？毎日をもっと自由に、もっと自分らしく彩って。