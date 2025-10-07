2人の男性から追われるモテ女子が個室で男子とイチャイチャ。「あんなことしてるよ！」「これいいの！？」とスタジオが騒然となる一幕があった。

【映像】スタイル抜群のK-1ラウンドガールが個室でイチャイチャするところ

ABEMA『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択した男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

4日目。『フライングセレモニー』が行われると発表があり、最終日を待たず8人の内1人が告白をすることになった。うらら（25歳／絵本作家志望）に想いを寄せるかいり（25歳／俳優）が自ら挙手をするも、別の女性が自らリタイアを選び今回はフライングセレモニー自体が行われないことになった。

それを受け、同じくうららに想いを寄せるまさお（24歳／経営者）はえみりを呼び出し、「例えばかいりが告白してたらうららちゃんはどういう風に言ったのかな〜って思って」と質問。さらに「今日正直に思ったことがあって…」と切り出し、かいりがうららに告白していたかもしれないことをふまえ「俺はうららちゃんのことが好き。ずっとうららちゃん1本でいきたいと思ってる。うららちゃんだけを見ていきたいと思うからお願いしますって思ってる」と、自主的なフライング告白を行った。

それを「ありがとう」と笑顔で受け止めたうららだったが、後のインタビューでは「まさおといる時はすごい居心地が良くて。長年付き合った彼氏ぐらいの感覚」と言いつつ「でも、かいりってすごい真っ直ぐだし本当かわいいんですよね」と2人の間で揺れている様子。「こっちが中途半端に揺れてるっていうのは嫌だなって思って。なるべく早く決断したいんですけど、できない…」と悩むうららだったが、個室でまさおからバックハグをされイチャイチャする姿を見たスタジオのMC陣は「あんなことしてるよ！」「これいいの！？」と騒然としていた。