「瞬足」のアキレスと共同開発。夢にまで見た“でっかい食パン枕”が爆誕
その柔らかさは、まるで“ゴリラのおなか”。
「ゴリラのひとつかみ」を代表するゴリラシリーズを発売するドウシシャが今期発売するのは、子ゴリラが母親の胸やおなかで眠る様子から着想を得たという、お昼寝専用枕「ゴリラのひとねむり」。
実際に大きなこの枕で寝てみたら、ふわふわもちもちで安心感に包まれました。
素材メーカーの「アキレス」と共同開発
「ゴリラのひとねむり」の最大の特徴は、軽くてふわふわな素材。
この素材は、子供靴の「瞬足」で知られるアキレスという会社が独自開発した特殊ウレタンフォームです。
特殊ウレタンフォームの素材見本を触らせてもらうと、しっとりとろけるようで食パンのような触感。高密度・高反発で、その反発力の高さは、生卵を押し当てても割れないほどなのだとか……。
大きい枕って安心する
幅 約55cm×横 約75cm×高さ 約25cmと大判サイズだから、普通に頭の下に敷く以外にも、こうして背当てにしたり抱き抱えたりすると安心感があるんですよね。
中にはウレタンフォームと中わたが入っていて、程よく沈みつつ身体を支えてくれるような感覚。一般的な睡眠用の枕よりも厚みがあるので、うつ伏せでスマホをいじる時なんかにもいいかも。
重量は約1.2kgとのことですが、膝上にのせて座っていても重い感じはせず、ビーズクッションのように中身が流れないので、家の中での持ち運びもしやすいかと。
ドウシシャから新たに登場した「ゴリラのひとねむり」、ひとねむりで済まずぐっすり眠ってしてしまいそう……。
ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」ほか一部通販などで、9月18日より先行販売中です。
