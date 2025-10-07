健康そうなのに…山下美月「全不調で（笑）」肩こりや頭痛など“慢性不調”訴え
女優の山下美月（26歳）が、10月7日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。肩こりや頭痛などの“慢性不調”について、用意されたすべての項目が当てはまる「全不調で（笑）」と笑った。
山下はこの日、連続ドラマ「新東京水上警察」（10月7日スタート）の宣伝を兼ねて、主演の佐藤隆太と共にゲスト出演。“慢性不調”を解消する、自宅でできる「ながら整体」を習うコーナーの冒頭、出演者全員に「普段、どのような不調を抱えているか」を事前に聞いた結果が紹介された。
「肩こり」「猫背」「頭痛」「首のこり」「冷え性」の5項目について、番組MCのバナナマン・設楽統は「猫背」「首のこり」の2つ、三上真奈アナは「猫背」の1つ、佐藤は「肩こり」「猫背」の2つに丸をつけたが、山下はまさかの5項目すべてに丸。
「全不調で（笑）」と笑う山下に、設楽は「一番若いし、健康そうなのに。また目立とうとして」とツッコミ、スタジオは笑いに包まれた。
山下は「自律神経が弱くて。全部ほんとで。ティラピスとか針とかも行ってるんですけど、なかなか治らなくて」と、決して目立とうと思ってすべてに丸をつけたわけではないと訴えた。
また、「肩こり」「猫背」の2つに丸をつけた佐藤は「僕も気になるところはあったんですけど、遠慮して2個くらいに」したと話し、一同爆笑。そして「5個行っちゃってるから」とイジられた山下は「いやいやいや、ほんとです、ほんと」と、体の不調をアピールした。
