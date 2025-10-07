『あんたが』初回 強烈キャラ・勝男に反響「地雷を踏みまくりｗ」「うちの旦那に見せたいドラマだわ」【ネタバレあり】
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の第1話が、7日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！夏帆、竹内涼真、中条あやみら豪華な顔ぶれ
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
第1話は、都心で働くビジネスマンの海老原勝男（竹内涼真）は、「女の幸せは、家で料理を作って愛する人の帰りを待つこと」という古い価値観を持ついわゆる“亭主関白男”。好きな料理は同棲中の彼女・山岸鮎美（夏帆）が作る筑前煮。しかし、毎日手の込んだ鮎美の手料理を食べては、「しいて言うなら、おかずが茶色すぎるかな」など“アドバイス”として感想を伝え、一方の鮎美もそれに納得し、二人にとっては他愛もない食卓を囲んでいた――。
そんなある日、勝男は入念な準備の上、鮎美に完璧なプロポーズを決行する。しかし鮎美に「んー、無理」と、あっさりフラれてしまい…。仕事も容姿も完璧、鮎美とも仲良くやっていたはずの自分がなぜフラれたのか。落ち込みながらも、新たな恋を求めて合コンへ出かける勝男だったが、話せば話すほど、自分を好意的に見ていたはずの女性陣が、自分から引いていくのを感じてしまう。
「世界よ、俺が鮎美と付き合っている間に変わってしまったのか！？」。思い悩む勝男は、会社の後輩からの提案で、いつも鮎美が作ってくれた筑前煮を作ってみることに。すると、自分にもできると思い込んでいた“料理”があまりに難しく手間のかかる作業だったことを知り…。一方、別れた後の鮎美は、見慣れない仲間たちと何やら不穏な場所にいて…という展開が描かれた。
視聴者が注目したのは、竹内が演じる勝男。周囲から「化石男」と揶揄されるほどの亭主関白ぶりで、女性が家事をやるのは当たり前。挙句の果てには、めんつゆや顆粒だしを「手抜き」とばっさり切り捨てるほどだ。ネット上では「全部の地雷を踏みまくりｗ」「竹内涼真の表現がうますぎて、まじでイライラするｗ」「たまにこういう男いるからな」「うちの旦那に見せたいドラマだわ」「第1話で勝男も変わろうとしているのが救い」などの声が寄せられている。
