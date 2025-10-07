Áá¤¯½Ð¤»¤è¡ª º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢°Û¾ï»öÂÖ¤Ç¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡É¡Ö¿´Â¡¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¤Ê¡×ÀäÂÐÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¢ª¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡È¿ÀÅêµå¡É¡ÖÂçËâ¿À¤ä¤ó¡×
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡È¿ÀÅêµå¡É¤Çµå¾ì¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë
¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º3¡¼4¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê10·î6Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î7Æü¡¿¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
10·î6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î7Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥° ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¡¢Ä¹ÂÇ¤¬½Ð¤ì¤Ð¥µ¥è¥Ê¥é¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥Á¤ò¡È2µåÄù¤á¡É¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ÆPS2¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
9²óÎ¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¹¶·â¡¢¤³¤Î²ó¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤òÅêÆþ¤·¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò·×¤ë¤â¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬Ï¢ÂÇ¤òµö¤·¡¢1»à¤â¼è¤ì¤º¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤ÆKO¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ìµ»àÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¹²¤Æ¤Æº¸ÏÓ¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¤ò4ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅêÆþ¡£¤½¤Î¥Ù¥·¥¢¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«2»à¤òÃ¥¤¦¤â¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È°ìÂÇÆ±ÅÀ¡¢Ä¹ÂÇ¤Ê¤é¤ÐµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¤È¤¤¤¦Âç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ï¡¢5ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æº´¡¹ÌÚ¤òÅêÆþ¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¹¥ÂÇ¼Ô¡¢1ÈÖ¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½éµå¤ÏÆâ¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿136km/h¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬³°¤ì¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Àè¹Ô¡£¤·¤«¤·2µåÌÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÆâ³Ñ¤òÆÍ¤¯159km/h¤Î¹äÂ®µå¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¥¿¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤ä¤äµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¾å¼ê¤¯ÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¤¹¤°ÏÆ¤òÄÌ²á¤¹¤ëÅê¼ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥´¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¥»¥«¥ó¥É¤ò¼é¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬²ó¤ê¹þ¤ó¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ°ìÎÝ¤Ø¤ÈÁ÷µå¡£¤ä¤äÁ÷µå¤¬°ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¸«»ö¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢»î¹ç½ªÎ»¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¸«»ö¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ÎPS¤Ç2¤ÄÌÜ¤Î¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¸½¤ì¡¢¤¿¤Ã¤¿2µå¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¤³¤¦¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÎÅêµå¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥í¥¦¥¤ò¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯½Ð¤»¤è¡ª¡×¡Ö¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¤²¤µ¤»¤ó¤ÇºÇ½é¤«¤éÏ¯´õ¤Ç¹Ô¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¿´Â¡¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¤Ê¡×¡Ö¿ÀÅêµå¡×¡ÖÂçËâ¿À¤ä¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¼é¸î¿À¡×¡Ö¥¿¡¼¥Ê¡¼¾å¼ê¤¯Åö¤Æ¤¿¤±¤ÉÏ¯´õ¤Îµå¤Î°ÒÎÏ¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖºÓÇÛ¥ß¥¹¤òµß¤Ã¤¿¡×¡ÖÌµÂÌ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç9²ó¤«¤éÏ¯´õ¤Ç·è¤Þ¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï5·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î10Æü¡Ë¤Î¥¢¥ê¥¾¥ÊŽ¥¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤òºÇ¸å¤ËÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢9·î24Æü¡ÊÆ±9·î25Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÇÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Æ±Àï¤È¡¢Â³¤¯9·î26Æü¡ÊÆ±9·î27Æü¡Ë¤Î¥·¥¢¥È¥ëŽ¥¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Û¡¼¥ë¥É¤òµÏ¿¡£PSÆÍÆþ¸å¤Ï¡¢10·î1Æü¡ÊÆ±10·î2Æü¡Ë¤Î¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç1²ó¤ò2Ã¥»°¿¶¡¢Â³¤¯10·î4Æü¡ÊÆ±10·î5Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Î½éÀï¤Ç¤Ï1²ó¤ò´°àú¤ËÍÞ¤¨¤ÆPS½é¥»¡¼¥Ö¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤â¤ï¤º¤«¡È2µåÄù¤á¡É¤Ç¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤È¡¢Éüµ¢¸å¤Ï4²ó1/3¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ2¡¢¡ÈÌµ»Í»àµå¡¦ÌµË½Åê¡¦Ìµ¼ºÅÀ¡É¤ò·ÑÂ³¡£¸«»ö¤Ê¿·¼é¸î¿À¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
(C)Getty Images