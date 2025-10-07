◇バレーボール ワールドチャレンジシリーズ ペルージャ3ー1サントリー（2025年10月7日 東京・有明アリーナ）

SVリーグ初代王者のサントリーと欧州チャンピオンズリーグ昨季王者のペルージャ（イタリア）による夢のエキシビジョンマッチ第1戦が行われた。日本代表主将の石川祐希（29）を擁するペルージャが、高橋藍（24）を擁するサントリーに3―1で逆転勝ち。第1セットを失ったペルージャは本領を発揮した第2セットを奪うと、競り合いになった第3、第4セットを連続で奪取した。8日も同じ会場で第2戦が実施される。

以下、試合後の会見での石川の主な一問一答

――試合を振り返って

「結果としては負けたけど、イタリアリーグのトップのチームの強さとかそこに戦っていく意味を出せたと思う。ペルージャからいろいろなことを学ばせていただけた試合で、お客さんにも楽しんでもらえた」

――現時点でのチームの完成度、手応えは？

「世界選手権終わってから合流してまだ日が経ってないのでチーム力的にはまだまだできあがってない部分は多いけど、この大会の中でもチームのところは求めていかないといけない。ペルージャという世界最高のチームが相手としていてくれるので、レベル高いところで自分たちは成長できると思う。いろいろな部分を盗めると思うので、自分たちのものにしてチーム力をさらに上げていきたい」

――今季の目標は？

「まずSVリーグを2連覇することと、世界一のチームというのがある。ペルージャ相手に戦える姿を見せて自信をつけていく必要がある」

――今日感じた、ペルージャから見習いたいところとは？

「セット終盤のチームの上げ方。1セット目は取ったけど2セット目を簡単に取らせてくれなかったり、セットを重ねるごとにチームを上げていったりする部分。自分たちは1セット目取ってからダウンしていったので、そこを逆に上げてきたペルージャのレベルの高いマインドを学ぶことができた」

――明日の試合へ向けて

「こういった特別な機会を楽しんで、レベルの高いバレーボールを見せたいなと思います」