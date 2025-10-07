疲れ果てた私と、求めてくる夫。夜の誘いを断った後の、冷たい空気がツライ【ママリ】

夜の誘いを断ると不機嫌になる夫、私は疲れてただただ寝たい

夜の仲良しを断ると機嫌が悪くなります...



私31歳、夫34歳です。

子供は2人います。



私は週6のフルタイム勤務

夫は帰りが遅く21時過ぎ。

夫も仕事で大変かもしれませんが...

私も夕方仕事終えたら夜ご飯を作り、子供にご飯食べさせて、お風呂に入れて、洗い物して、洗濯物干して...



すると夫が帰ってくるのでご飯温めて、洗い物して...



毎日へとへとです😭

私は夜は中々寝付けなく、夜中何度か目が覚めます

やっと寝れたとおもったら、夫が誘ってきます。毎日です。



辛くて2日連続で断ったら、次の日無視&機嫌が悪いです

自分から誘ったら機嫌が良くなり、しばらく良かったのですが...



また一昨日と昨日断ったら無視&機嫌が悪いです。

3日前したからいいだろうと思うのですが...



断ったら隣でずっとため息つきます。

もちろん罪悪感もありますが、体がきついし疲れが取れないんです。眠られないです。本当に悩んでます。



子供と夫がいない部屋で1人で寝たいです。

今日正直に「2日連続で断ってごめんなさい。疲れてて起こされるのが嫌でごめんね。断られると嫌な気分になるよね。気をつけるね。」とLINEしたけど既読無視です😂



性欲がまったくわきません💦

結婚したばかりの時は性欲も強く、反対に夫が性欲がなく1～2ヶ月に1回の頻度でした。それで私は怒ってたのですが、今度は私が全く性欲がなくなりました😭



どうしたら性欲が戻るのでしょうか...

今日も夫が帰ってきたら無視されると思うと辛いです。 出典：

子どもが小さいうちは、家事や育児だけでも心身ともに疲れ切ってしまうもの。そこに仕事も加われば、キャパオーバーになってしまうのも当然です。そんな中で夫から仲良しを求められても、応える余裕がないのはもちろん、「したい」という気持ち自体がわかなくなることもありますよね。今回の記事では、そんな“夫婦の仲良しに対する温度差”に悩む投稿者さんの声をご紹介します。

フルタイムで週6日働き、帰宅後はワンオペ育児。投稿者さんの生活は、まさに体力の限界に近い状況です。仕事だけでも十分に大変なのに、家事や育児を一人でこなすとなれば、心身の余裕がなくなるのも当然でしょう。



夫が拒否されて悲しい気持ちになるのは理解できますが、「拒否された」という結果だけを見るのではなく、なぜそうなってしまったのか、その背景に目を向けてほしいところです。



日々を乗り越えるために少しでも睡眠をとりたい気持ちと、夫婦の関係を大切にしたい思いの狭間で、どうすればいいのか悩む投稿者さん。その葛藤こそ、真剣に家族を想っている証なのかもしれません。

“断られた”だけでなく“なぜ断られたのか”に目を向けて

疲れきった体を休めたいけど、誘いを断ると無視してくる夫との関係も修復したいと思う投稿者さんにママリユーザーからコメントがありました。

旦那さん思いやりがなさすぎて…😭

旦那さんは自分のご飯くらい自分で準備・片付けくらいして、なんなら明日のご飯の下準備してくれたり、保育園の準備、洗濯干したり畳んだりとかしないとおんぷさんが夜一息つく間も無いですよね💧

そりゃ性欲湧かないのも当然ですよ🥵

今は話し合いができないかもしれませんが、落ち着いた時にちゃんと向き合って、目に見えるように担当している家事や育児を書き出して心に余裕できるように協力して欲しいと話し合った方がいいと思います😔無視とかされると余計性欲遠のきますよね… 出典：

ママリユーザーからは、投稿者さんの夫に思いやりが欠けているという意見が多く寄せられました。夫は、夜の誘いを断られ続けていることばかりに焦点を当てているのかもしれません。



とはいえ、投稿者さんは仕事と家事、育児に追われ、心身ともに疲れ切った状態。勇気を出してその現状を正直に伝えることが、関係を修復する第一歩になるのではないでしょうか。



夫婦の仲を深めるためだけでなく、家事や育児の負担のバランスを見直す機会にもなりそうです。意見がぶつかることもあるかもしれませんが、対話を避けては本当の理解は生まれません。忙しい毎日の中でも、少しずつ心を通わせられる関係に戻れることを願いたいですね。

