４人組ロックバンド「エレファントカシマシ」のドラムス・冨永義之（５９）が、酒気帯び運転による接触事故を起こし検挙されていたことが７日、わかった。同バンドのボーカル・宮本浩次の新プロジェクト「俺と、友だち」の公式サイトで発表された。

同サイトでは「エレファントカシマシ 冨永義之に関するご報告とお詫び」のタイトルで、「１０月４日（土）、エレファントカシマシ ドラム 冨永義之が、酒気帯び運転による接触事故を起こし、道路交通法違反で検挙されるという事案が発生いたしました。この事態を重く受け止め、また本人の意向もあり、１０月８日（水）に予定しております『俺と、友だち』下北沢ＳＨＥＬＴＥＲ公演は開催いたしますが、同公演への冨永の出演は控えさせていただきます」と告知。

「お相手の方には重篤な怪我はないとの報告は受けてはおりますが、大変危険な思いをさせたことを心より深くお詫び申し上げます。また、本公演を楽しみにされていた方々、申し訳ありません。本人は事実を真摯に受け止め反省しております。このようなことが二度とないように気持ちを引き締めて参ります」と謝罪した。

同公演のチケットは、希望者に払い戻し対応を実施する。