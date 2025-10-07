対南米2連戦に臨む森保J、26人全員が合流! 帰国組は室内調整、ピッチ練習に13人参加
キリンチャレンジカップのパラグアイ戦(10日・パナスタ)とブラジル戦(14日・味スタ)に臨む日本代表は7日、千葉市内で合宿2日目のトレーニングを行った。追加招集のDF橋岡大樹(スラビア・プラハ)を含む13人が新たに合流し、招集メンバー26人全員が集合。国内組と前日のうちに帰国していた欧州組の計13人がピッチでのトレーニングを行った。
新たに合流したのは橋岡、DF渡辺剛(フェイエノールト)、DF瀬古歩夢(ル・アーブル)、DF鈴木淳之介(コペンハーゲン)、MF伊東純也(ゲンク)、MF南野拓実(モナコ)、MF鎌田大地(クリスタル・パレス)、MF佐野海舟(マインツ)、MF久保建英(ソシエダ)、FW小川航基(NECナイメヘン)、FW前田大然(セルティック)、FW上田綺世(フェイエノールト)、FW町野修斗(ボルシアMG)の14人。いずれも合流初日は室内のジムで調整した。
前日練習の終了後に合流したMF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)を含む13人がピッチに姿を見せ、GKチームとフィールドプレーヤーに分かれてトレーニングを実施。フィールドプレーヤーはスモールコートでのパス&コントロールやミニゲームを行った後、攻撃陣と守備陣に分かれ、攻撃陣はシュート練習、守備陣は4バックと3バックの可変布陣でのポゼッション練習にそれぞれ取り組んだ。
この日、室内調整だった13人も8日からはピッチでのトレーニングを行うとみられ、いよいよ本格始動。クラブチームでの疲労にも配慮しながら、10日のパラグアイ戦に向けて準備を進めていく。
(取材・文 竹内達也)
