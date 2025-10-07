「W杯は思っていた以上に幸せで楽しい場所」2得点躍動のU-20日本代表MF石井久継…湘南での葛藤と涙、日の丸で取り戻す自信
U-20ワールドカップの舞台で2得点と躍動を続けている。U-20日本代表MF石井久継(湘南)は「点を取ることがすごくうれしかった。久しぶりのゴールで、点を取る楽しさ、幸せ、そういう気持ちを思い出した」とその感触を振り返った。
世界の舞台で決めた2ゴールは、どちらもファインショットだ。グループリーグ初戦・エジプト戦では後半3分にPA手前からゴール右隅にミドルシュートを沈めた。さらに第3節・ニュージーランド戦のゴールは、PA内へのパスを足裏でダイレクトにキックフェイントし、相手GKを完全にかわし切る大技。無人のゴールに静かに流し込んだ。
シュートシーンは「めっちゃ見てます(笑)」と本人も見返すほどの完璧さ。小倉幸成の豪快ロングシュートを引き合いに「僕のゴールは小倉選手みたいな上手くて力強いシュートではない。一人ひとり自分の点の取り方があるなかで、自分の良さを最大限に出せた両方のゴールだった」とまとめた。
2023年夏に発足した船越優蔵監督体制のチームには、同年11月のスペイン遠征から参加した。4-2-3-1の布陣のなかでサイドハーフまたはトップ下でプレー。攻撃の中心として得点に絡み続けてきた。
「このチームは自分の特長が一番出るサッカー。相手に限らずこのチーム、このチームメイトなら僕自身は怖いものは何もない。全然自信がある」。決勝トーナメントを控えるなかで、石井は力強く意気込んだ。
一方で、湘南ベルマーレでは出場機会に恵まれない期間が続く。今シーズンのJ1で11試合出場も、いまだに先発はゼロだ。
いかにU-20W杯に照準を合わせてきたのか。その質問に、石井は「湘南で出られていないのはもちろん実力不足」と前置きしたうえで「メンバーに入れない、試合に出れないという日々がずっと続いたなかで、腐らずにやり続けてきた」と思いを語った。
夏場はベンチにも入れない期間が続いた。湘南も勝利から遠ざかり続ける中、石井は無力感に何度も涙した。
「とにかく湘南のために自分が活躍して、湘南を助けたい、勝たせたいという気持ちでやっていたなかで、湘南の力になれない日々が続いた。自分に対して悔しい気持ちもあった」
自らにベクトルを向けつつ「逃げたくはなっていない」と強調。「自分は感情が出るタイプ。といっても泣くか喜ぶか。そこでけっこう悲しんだ分、今こうしてまた強くなれている。いま思えばそういう時期もあってよかった」。悔しさを糧にして、自身の成長につなげていた。
日本を背負って戦うU-20W杯の舞台は、石井にとって自信を取り戻す場でもある。
「もう何回も泣いて、しんどいシーズンだったので、今こうして試合に勝ててうれしい。幸せな期間が今。もしかしたらすぐに負けるかもしれないし、怪我もするかもしれない。人生はわからないので、一回一回の練習や一回一回の試合にも感謝して、自分のできることを最大限に出してやれれば僕は悔いはない」
同世代の仲間との戦いを、心の底から楽しんでいる。「本当にW杯って思っていた以上に幸せで楽しい場所。同世代がいて、みんな上手くて、意識も高い。そういった選手と一緒にいられることで、僕もまた成長できていると実感している」。成長の喜びを噛みしめながら、まだその時間を終わらせるつもりはない。
(取材・文 石川祐介)
