森保監督に指導受けたMF望月ヘンリー海輝「求められているのは守備」三菱養和トリオ揃い踏みにも意欲
タイトル獲得に貢献した7月のEAFF E-1選手権に続き、9月シリーズではその圧倒的な高さとスピードで存在感をアピールした日本代表MF望月ヘンリー海輝(町田)がパラグアイ、ブラジルという強豪との2連戦に臨む。「(9月の)アメリカ戦でも見せられた高さにプラスして、求められているのは守備の部分。それを見せていきたい」と意欲を見せた。
合宿初日の6日には森保一監督から守備面での要望を伝えられ、「高さで弾く部分もそうですし、守備の部分に一番重きを置いて話をされました」と望月。ただアメリカ戦では右サイドでゴールキックのターゲットとなり、攻撃の起点としての魅力も見せた。その点に関してももちろん意欲的だ。
「同じようなポジションだったら、今回だったら(堂安)律くんとか(伊東)純也くんとは違ったものを自分は出せる。オプションとしては発揮できるものがあるかなと思っています」と胸を張る。
9月に対戦したメキシコ、アメリカに続いてパラグアイも骨のある相手であり、さらにブラジルはそれ以上の強豪だ。だが、成長曲線に乗っている今の望月にひるむつもりはない。
「もし出ることがあったら自分の持っているものがどれだけ通用するのか、それにプラスして日本の力になれるのかが試されると思うので、そこは全力でチャレンジしながら、自分の持ってるものをぶつけていけたらなと思っています」
今回の日本代表には育成年代に同じチームで過ごした懐かしい顔ぶれがそろった。町田のチームメートでもあるMF相馬勇紀とMF中村敬斗(スタッド・ランス)は三菱養和SCユース出身で、初めて3人が揃い踏みした。
望月は「なかなかないですね」と笑みを浮かべながら、「相馬くんだったらドリブルの良さがあったり、敬斗くんだったらシュートの良さ。僕がいうのもなんですが、もし一緒に出たら良さをお互いに発揮しながらやっていきたい」と展望。「三菱養和で育ててくれた監督やコーチ、スタッフの方々にすごく喜んでもらっているので、すごく嬉しい。敬斗くんとか相馬くんを含めて僕も結果を出すことでいいものを還元して、貢献できたらなと思っています」と力強く抱負を語った。
(取材・文 矢内由美子)
