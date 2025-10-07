パラグアイの三笘同僚MFに対抗心を燃やすMF藤田譲瑠チマ「オリンピックで負けていなかった自信もある」
パリ五輪以降、継続して日本代表に選ばれているMF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)が合宿2日目に報道陣の取材に応じ、9月シリーズのアメリカ戦で出た課題を踏まえ、改善への意欲を示した。
9月のアメリカ遠征では2戦目のアメリカ戦に先発したが日本代表経験の浅い選手が多く、チームとして機能しづらかった。藤田個人としても力を発揮することはできず、「個人的にもチームとしても悔しい遠征になった」と言う。
ただ、ドイツへ戻った後はブンデスリーガの試合にすべて先発しながら、アメリカ戦で出た課題の克服に意欲的に取り組んだ。
「攻撃のところはどんどんもらう意識は強まったと思うし、その中で自チームでも自分のところからチャンスを作ることも何回かできていた。改善している最中ですけど、良くなった点かなと思う」。個人として試合の中で一歩ずつ成長しているという手応えがある。
加えて今回の森保ジャパンはMF守田英正が負傷のため招集を見送られ、キャプテンのMF遠藤航(リバプール)も負傷により代表活動を辞退するという事態に直面しており、パリ五輪でU-23日本代表のキャプテンを務めた藤田への期待はあらためて大きくなっている。藤田自身は力むことなく「やれることをやれたらいいなと思う」と語るにとどまったが、期するものがはあるはずだ。
10日に対戦するパラグアイは昨年のパリ五輪グループリーグ初戦で対戦し、5-0で勝利した相手だ。
「基本的に身長のでかい選手が多くて個人技術の高い選手が多い印象」と藤田は語るが、「オリンピックの時は早めにレッドカードが出てしまって自分たちの試合になったので、なかなか南米の強さを感じることなく勝利した感じだった」とも言う。
またパリ五輪の日本戦に出場していたMFディエゴ・ゴメスは今年1月にインテル・マイアミからブライトンに移籍し、現在は三笘の同僚としてプレミアリーグで活躍中の選手。再びマッチアップが見込まれる。
「正直に言って自分のところでは数的優位もありつつだったのでそんなに相手の強さは感じなかった。その時に出ていた選手が今、ブライトンで薫君と一緒にプレーしていたりするので、不思議な気持ちもありつつ、負けてなかった自信もある。今回の試合で戦うことができたらしっかり戦いたいなと思う」と負けん気をのぞかせた。
代表に招集され続けているのは期待の表れであるのは間違いないが、ワールドカップ本番を8か月後に控えた今は、確かなインパクトを残していきたい時期でもある。「集中すべき部分はワールドカップよりももっと自分自身のところだと思うので、考えていないわけではないですが、そこら辺はしっかり見つめながらやっている」。心の中で闘志を燃やしている。
(取材・文 矢内由美子)
(取材・文 矢内由美子)