【レポート】長尾謙杜、前田敦子との取り調べシーンに大感激！「俺、あっちゃんに取り調べされるときが来たんだ…」

映画『恋に至る病』の完成披露舞台挨拶が10月7日、東京・有楽町朝日ホールにて行われ、W主演の長尾謙杜と山田杏奈、共演の前田敦子、主題歌を務めるSaucy Dogの石原慎也、そして廣木隆一監督が登壇した。

■影ナレを登壇者たちが担当するサプライズも

イベント開始直前に流されたのは、これから始まる舞台挨拶鑑賞に際しての注意事項を説明するナレーション。その声をよく聞いてみると、長尾、山田、前田、そして石原によるものだった。この粋な演出に会場からは「ええ？」「まじ？」「すごいい！」などと拍手喝采。その直後、キャスト&監督陣が客席内左右の扉から順番に登場。客席の間に敷かれたレッドカーペットを歩いてのステージ登壇となった。

内気な男子高校生・宮嶺望を演じた長尾は、念願の初披露に感慨無量。「こうやって完成披露を迎えることができてうれしい気持ちでいっぱいです。これまでにないラブストーリーになっていると感じています。ラブストーリーの恋愛部分だけではなくいろいろなものが詰め込まれていますし、観ていただく方によってはいろいろな感想が出てくるのではないかと思いますので、それを皆さんで共有して楽しんでほしいです」と挨拶した。

宮嶺が転校してきた学校の人気者・寄河景役の山田は「初めて皆さんに観ていただくということで楽しみにしています。撮影は約1年前の暑い時期に行っていましたが、スタッフ・キャスト一丸となって詰め込んだいろいろな感情を皆さんにお届けできたらと思っています」と笑顔を弾けさせた。

長尾と山田は3年ぶりの共演。長尾は山田の印象について「素敵に成長されている。落ち着いていらっしゃるけれど、ふとしたときに無邪気に笑う姿や少女の部分が残っているのが素敵だなと思いました。3年前は僕が10代だったので『姉さん！』という感じが強かったけれど、今回改めて共演してみて当時よりも会話をしたり、楽な感じで撮影ができました」と信頼しきり。3年前の初対面時を「撮影初日にご挨拶したら『あ、タメ語でいいよ！』と言われて。『ああ、姉さんだ！』と思った」と懐かしそうに振り返った。

一方、山田も「良い意味であまり大きくは変わっていなくて、3年前は10代でなにわ男子としてデビュー前だったので、今回お久しぶり！と言われてうれしかったです」と再会を喜んでいた。

前田と廣木監督も映画『さよなら歌舞伎町』以来11年ぶりの顔合わせ。廣木監督が「早いね～！」と驚くと、前田も「あっと言う間ですね！」とビックリ。前田が「監督がいると、いい緊張感があって現場が締まる。普段は優しい物腰で話してくれるけれど、演出のときはキリっとする。その二面性が刺激的で好きです」と久々の印象を述べると、廣木監督も「あっちゃんが刑事役ですよ？ 今まで見たことのないあっちゃんが観られます。それが僕のなかでは面白かった」と見どころを挙げた。

宮嶺と景のクラスメイト・根津原が殺された事件を捜査する刑事・入見遠子を演じた前田との取り調べシーンについて長尾は「撮影中は思わなかったけれど、完成作を観たときに『俺、あっちゃんに取り調べされている…』と思った。小さい頃からテレビで観ていたので『俺、あっちゃんに取り調べされるときが来たんだ…』とうれしかった」と大感激。前田はその素朴さに「かわいい感想でうれしい」と目を細めていた。

主題歌「奇跡を待ってたって」を書き下ろしたSaucy Dogのギター＆ボーカル・石原は、楽曲誕生の背景について「この映画を観て僕が感じたのは、人の愛し方はそれぞれだと。自分も育って来た環境が違ったら寄河景のような行動を起こしていたのかもしれない。そんな思いを含めて、愛し方は人それぞれという思いを込めて作りました」と解説。

長尾は主題歌について「映画にピッタリ！ 今も聴いています」とお気に入りの様子で、山田も「最後に流れる曲がそれなしでは考えられないくらい、ひとつの演出のようになって力をいただいた」と絶賛していた。

本作のコピー「君は、僕のために人を殺したの？」にちなんで「まさか自分のためにしてくれたの!?」と最近驚いたことを発表。長尾はカフェの店員が書いてくれた「応援しています」というメッセージをあげて「そうやって僕に気づいてくれてメッセージを残してくれるのはうれしい。一日がそれで始まると、頑張ろう！ と思える」としみじみ。

山田は「実家に帰省して東京に戻るときに、母と弟が埼玉から東京の家まで送り届けてくれたこと」と家族愛に感謝。一児の母である前田は「先にお風呂から上がった小学生の息子が私のバスタオルを『ハイ！』と差し出してくれたときにキュンとしました。私がそれを喜んだら毎日やってくれて癒されております」とすっかりママの顔。

石原は「DMで送られてくるファンからのメッセージ。それを読んで今日も曲作りを頑張ろう！と思える。メッセージは全部読んでエゴサもします」と明かした。

作品の内容にちなんで「いま何よりも愛してやまないこと」を発表。長尾は「ライブで行った静岡でお茶パックを買って、1年くらい緑茶にハマっています。自販機でも心のなかで『俺は日本人だから…』と思いながらお茶を選ぶ」と偏愛を語り、「温かいお茶よりも冷たいお茶のほうが年齢的にも好き。僕はまだキンキンに冷えたほうが好き」と得意顔だった。

山田は「ベランダにリクライニングチェアが置いてあって、そこでリラックスしていると時間が溶ける。今の時期がとても良いです」とお気に入り。前田は「息子とハマっているのはお香を焚いて寝ること。いい匂いだねと言いながら寝るのが幸せ」とうっとり。石原は「お酒」と明かすと、廣木監督も「僕もです」と共感していた。

最後に主演の山田は「純粋なラブストーリーではない、いろいろな見方をしていただける作品です。これはこう！ と決めることができないものが世の中にはあって、本作を観てその気持ちや感覚に触れていただきたいです」とPR。

長尾は「この映画はシーンがコロコロと変わっていくのが特徴的で、それもすべて宮嶺望と寄河景が出会うことによって変わっていくものなのかなと感じます。僕は人と人との出会いが大きな影響を周りに与えることをこの映画で学びました。なのでこうして今日皆さんと出会えたことも素敵なことですし、この映画に出会っていただいて皆さんに素敵なことが起きればいいなと願っています。ぜひ皆さんも“恋に至る病”にかかってください！」と大盛況のイベントを締めくくった。

映画『恋に至る病』は、10月24日全国公開。

