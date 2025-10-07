Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤Î¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ïÍ¾ÇÈ¡¡A¤§! group¤Î´ØÀ¾ÃÏ¸µÈÖÁÈ¡ÖÅöÌÌ¤Î´Ö¡×ÊüÁ÷µÙ»ß¡¡
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤È¤è¤ð¤³¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö£Á¤§¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤ð¤³¡Ê¤¨¤¨¤³¡Ë¡×¡Ê£Í£Â£Ó¡¦´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ëÆüÍË¸áÁ°£±»þ£²£¸Ê¬¡Ë¤¬ÊüÁ÷µÙ»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬£·Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡££Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤Î¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¸å¡¢Áð´Ö¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷µÙ»ß¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¤³¤ÎÆü¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö£±£°·î£±£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¤ÏÊüÁ÷µÙ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖºÆ³«¤ÎÆüÄø¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²þ¤á¤Æ£Ø¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Áð´Ö¤Ï£´Æü¸áÁ°£µ»þ£´£°Ê¬¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¿·½É£²ÃúÌÜ¤Î¥Ó¥ë£±³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÉÕ¶á¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Æü¤Ë¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£»ÍÃ«½ð¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢£¶Æü¸áÁ°¤ËÆ±ÍÆµ¿¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Æü¸á¸å¡¢Î±ÃÖÀè¤Î»°ÅÄ½ð¤«¤é¼áÊü¤µ¤ì¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ËÄÄ¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£