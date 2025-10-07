◆バレーボール男子 国際親善試合 第１日（７日、東京・有明アリーナ）

大注目の日欧王者対決。世界最高峰リーグのイタリア１部セリエＡの強豪で欧州ＣＬ王者・ペルージャが大同生命ＳＶリーグ王者のサントリーに第１セット（Ｓ）を取られながら、セットカウント３―１で貫禄の逆転勝利を挙げた。

ペルージャ・石川祐希は「僕自身、イタリアのチームとして日本で初めてプレーすることを楽しみにしていたので、このような機会をいただけてうれしかったです。１セット目からこちらのミスで流れが悪く、サントリーにリードされてしまったけど、終盤にリズムを取り戻して、２、３、４セットの特に終盤はこちらのリズムでプレーができていたところが多かったので、そこで勝敗が変わったと思います」と明るい表情で振り返った。

サントリー・高橋藍は「自分たちは負けましたけど、世界トップチームに戦う意味を感じたし、ペルージャからたくさんのことを学べた試合になりました。（石川は）勝負どころの１点はすごさを感じた。世界のトップの選手だと改めて感じました。明日は勝ちに行く。レベルの高い、質の高い試合を見せていきたい」と語った。

◆国際親善試合 サントリーとペルージャは１月に２６年１２月末までのパートナーシップ契約を締結。「Ｑｏｏ１０ ワールドチャレンジシリーズ」は７、８日に１万５０００人収容の有明アリーナで初開催。観戦チケットはチームと同じホテルに泊まれるなど特典が付く１口１００万円のプレミアム体験ツアーから５０００円のものまで開幕前に完売。今大会限定のオリジナルユニホームも制作。２６年にはイタリアでも開催予定。