「洋服迷子」は【グローバルワーク】へ！ 楽ちんオシャレ♡「ゆったりジャケット」

毎日のコーデに悩む洋服迷子さんこそ訪れてほしいのが【グローバルワーク】。着るだけで今っぽく決まりそうな「ゆったりジャケット」を羽織れば、ラクちんなのにこなれて見えそうです。ワイドパンツやワンピとも相性がよく、オンにもオフにも頼れるはず。秋のはじまりに、グローバルワークのゆったりジャケットをさらっと羽織って、オシャレの悩みを解決しませんか？

動きやすい & 洗える！ 毎日頼れるジャケット

【グローバルワーク】「MATINEE LINE/ツイルストレッチ/シングルテーラードジャケット/」\8,990（税込）

「ストレッチ性もあり着心地楽ちん！」とスタッフさんも太鼓判を押すテーラードジャケット。イージーケア、イージードライ、マシンウォッシャブルといったお手入れしやすそうな機能が備わっており、デイリーに活躍しそうです。シングルテーラードデザインに、肩幅が大きすぎない絶妙シルエットで女性らしさもキープ。通勤から子どもの学校行事まで幅広いシーンにマッチしてくれるはず。

深みブラウンで季節感たっぷり！ 二の腕カバーも狙えそう

【グローバルワーク】「MATINEE LINE/リネンライクWジャケット半袖」\7,990（税込）

公式オンラインストアで、「オーバーサイズがかわいいドルマン型」と紹介されているジャケット。深みのある杢ブラウンを選べば秋らしさを添え、日中の暑さが残る今の時期にも活躍しそうです。ゆったりシルエットで二の腕をカバーしつつ、抜け感のある着こなしに。長袖Tシャツや薄手ニットを重ねれば、季節が進んでも楽しめるはず。

気温差に対応しやすい軽やか素材のジャケット

【グローバルワーク】「セミシアーダブルジャケット」\6,990（税込）

初秋に取り入れやすいセミシアーのツイル素材のジャケットは、軽やかに秋らしさをプラスしてくれそう。「さらっとしていて羽織りやすく、表面感が品のあるスタイリングに格上げ」（公式オンラインストアより）とのことで、カジュアルコーデにサッと羽織るだけで大人らしく落ち着きのあるコーデに見せてくれそう。袖口はスリット入りで折り返しやすく、気温差のある日にも◎

ゆったりジャケットで楽しむ大人カジュアル

【グローバルワーク】「お手入れラクラクジャケット半袖」\6,290（税込・セール価格）

スタッフさんが「ゆったりとしたシルエット」とコメントしているこちらは、洗濯後シワになりにくいイージーケア素材で、お手入れもラクちんにできそう。折り返しのある袖デザインがこなれ感を添えてくれるはず。フェミニンなワンピースやスカートにサッと羽織れば、甘さをセーブして、大人にちょうどいいカジュアルコーデを目指せるかも。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K