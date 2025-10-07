俳優の高橋光臣（43）が7日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートでも親交のあるミュージシャンでタレントのDAIGO（47）、女優の北川景子（39）の家族と東京ディズニーランドを訪れたことを報告した。

高橋は「俺とDとMrs.K〜夢の国スイーツ〜」とし、「先日、仲良し家族で夢の国に行ってきました。当日は小雨がふるコンディションでしたが、狙っていた乗り物とパレードを観ることができ、子供達も大人達も大満足の1日になりました」と報告。

また「行き交う人達もみんな笑顔で幸せそうで…やはりディズニーランドは最高の場所です」と、DAIGOや北川らとのショットを投稿した。

また「そして今回のディズニーの思い出をスイーツに、ということで【モンブランドレスケーキ】を作ってみました 子供達も大喜びでした」と得意の手作りスイーツを作る様子も投稿した。

フォロワーからは「北川景子さんファミリーと仲良しなんですね」「なんか…素敵すぎて」「北川景子さん 雨のディズニーでも美しい」「DAIGOさん、北川景子さんファミリーと今年も夢の国に行けて楽しめて良かったですね」「夢の国に一緒に行ったのがDAIGOさん夫妻とは 会えた人が羨ましすぎます」などの声が寄せられていた。