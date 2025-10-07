「めっちゃスタイルいい」村重杏奈、“ほぼ足”の美脚ショット公開「すごい健康的！」「スタイルがよか」
元HKT48の村重杏奈さんは10月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。長い脚が際立つ姿を披露しました。
【写真】村重杏奈の超ミニ丈コーデ
「天から舞い降りた天使ですか？」村重さんは「ほぼ足、村重」とつづり、2枚の写真を載せています。超ミニ丈のパンツをはき、ジャケットを着用した姿を披露。真っ赤なヒールが目を引くコーディネートです。パンツからは美脚がすらっと伸びていて、抜群のスタイルがより際立っています。
コメントでは、「足綺麗だね」「足村重に改名するのも悪くないですねぇ」「めっちゃスタイルいい」「すごい健康的！」「天から舞い降りた天使ですか？」「村重さんの魅力はやっぱり足元にも！」「スタイルがよかと」と、称賛の声が多数上がっています。
「シゲ大人になってきててかわいい」自身のXでたびたびコーディネートを披露してくれる村重さん。5日には「シゲ大人になってきててかわいい」と、秋らしい服装で大人っぽい姿を公開しました。今後の投稿も楽しみですね。(文:鎌田 弘)
