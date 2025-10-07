「どうしたの？」なんとか家に帰りつくも母には言えず｜保育園で起きたトラブル～保護者ストーカー編【ママリ】

フォロワーさんからの体験談をもとに、保育園で起きたトラブルを描いているたぷりく(@taprikoo)さん。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『保育園で起きたトラブル～保護者ストーカー編』第23話ごらんください。

今回の主人公・さくら先生は先輩保育士のM先生からの嫌がらせや、距離感の近いK君の父親が原因でうつになってしまい、園を退職します。その後、なぜかK君の父親から頻繁に連絡がくるようになり、ついには出かけ先にも現れて…。

さくら先生、無事家に帰りつくことができて本当によかったですね。しかし、ここでもまた心配をかけまいと家族に話さずひとりで抱え込んでしまいます。



それほどまでに精神的に傷を負っているにもかかわらず、しつこく追い回すK君の父親は本当に許せませんね。



そしてこの事件があった少し前、K君宅でも奇妙なことが起こっていて…。

