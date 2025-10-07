¤ï¤¿¤Ê¤ÙËã°á¡¢ºÇ¿·¥×¥é¤Ù¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÎÌ¸ø³«¡ªÉ×¡¦£Ê£Ï£Ù¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¡¡¡¥³¥á¥ó¥È°ìÈÖ¾è¤ê¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦£Ê£Ï£Ù¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¤ï¤¿¤Ê¤ÙËã°á¤¬£·Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤ï¤¿¤Ê¤Ù¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖºÇ¶á¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¤¤í¤¤¤í¡Ä¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¤§¡¡´ò¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¡¤³¤ÎÁ°¤Î¼ýÏ¿°áÁõ¡¡¡¡¡÷£ô£è£ò£ï£÷¡²£â£ù¡²£ó£ì£ù¢ÂÌ²Û»Ò²°Å¹¼ç¤Î¤Ó¤ç¡¼¤Á¤ã¤ó¡¡£¤ª¼è¤ê´ó¤»¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É£é£Ð£è£ï£î£å¥±¡¼¥¹¡¡¤¤¤¤Ä¤Ç¤âºÇ¹â¤ËÍÛµ¤¤Ê¿Æ»Ò¡¡¥Ì¼¡Ö£Ê£Ï£Ù¤³¤ì»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡×¦Ç°´ê¤ÎÉÜÃæ¤¯¤ë¤ëÅ¹¤Ç¤Î¼ý³Ï¡¡§Á´Éô¤Ï¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¡Ê¢¨¤³¤³¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¡Ë¨¾®¤µ¤Ê²Ä°¦¤¤¤Ò¤È¤¯¤ÁÅ¥ËÀ¡¡©ÈþÌ£¤·¤¤´ÁÊýÃã¡¡¡÷£ô£ò£å£á£ô£å£á¡¥£ô£å£á¡¡¡Ê²¹³èÉ¬¼ûÉÊ¡Ëª¤Ê¤ó¤Æ¤¦¤Á¤å¤¯¤·¤¤¡Ä¡×¤È¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤äÌ¼¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï£Ê£Ï£Ù¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¡¡¡¥³¥á¥ó¥È°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç¤¹¡ª¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤Í¡¡Ëã°á¥Á¥ã¥óÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡¼¡¡Ì¼¤Á¤ã¤ó¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡ª£Ê£ï£ù·¯¤Î°ìÈÖ¾è¤ê¥Ê¥¤¥¹¡¡¤Ç¤¹¡×¡ÖËã°á¤Á¤ã¤ó¡¡¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ØÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ï¤¿¤Ê¤Ù¤È£Ê£Ï£Ù¤Ï¡¢£²£°£±£¹Ç¯£¶·î¤Ë·ëº§¡££²£°Ç¯£±£°·î¤ËÂè£±»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£