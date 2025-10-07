「特別支援」に移籍？覚悟はしていたけれど…｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】

これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学一年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままの我が子と向き合う母の葛藤を描きます。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第51話をごらんください。

息子の困り事を理解し、客観的に考えられるようになったころ...もっつんさんは、また新たな決断を迫られます。

本人が安心して成長できるよう環境を整えるための支援級。しかし、やはりクラスが分けられていることに対する不安はありますよね。「普通」や「平均」などの言葉だけで判断せず、信頼できる人の助けを借りながら、わが子にとってどのクラスにいることが充実した生活につながるのかを考えてみましょう。

授業中に座って話を聞くことができない。友達とのトラブルが絶えない。今回の漫画に登場したタクくんのように、我が子が発達障害かもしれないと思うような困り事に直面すると、親も対応に悩みますよね。



「他の子が当たり前のようにできることを、どうして我が子はできないのだろうか」「これまでの子育てに非があったのではないか」と子どもや自分を責めてしまう人もいるかもしれません。



しかし、発達障害は生まれつきの特性なので、本人や親の力だけで解決するのは難しいのです。市・病院・学校などに相談し、専門家による適切な支援や療育を受け、我が子に合った環境を整えることが大切です。



もっつんさんはさまざまな葛藤を乗り越え、ありのままの我が子を受け入れる覚悟を決めました。一番近くに自分を理解してくれる味方がいるからこそ、タクくんは安心して成長できるのですね。



『うちの子が支援級に移籍するまで』は、子育てにおいて大切なことを教えてくれる作品です。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）