「塀の上や駐車場でも"クマ"民家敷地で出没相次ぐ」

宮城・大崎市、7日午後2時ごろ、また、クマが現れました。

「どこですか？」

「なんかうちの前通っていったみたい そっち」

逃げた方向へ向かうと…

「いたいたいた」

塀の上を歩くのは体長およそ70センチの子グマ。

『びっくりですびっくりです」

「怖いです」

ここ数日、人里で目撃が相次いでいるクマ。岩手県北上市では今月2日から５日の4日間で同じ小屋へクマが6回侵入したことが判明。小屋には、出荷前のコメが保管されていて、6つの袋にクマが乗った跡がありました。市によりますと、いずれも同一個体による可能性が高いということです。市は危機対策本部を設置し周辺の警戒と巡回を強化しています。

民家の敷地に侵入したクマは秋田県五城目町でも。

110番通報『クマにひじや尻をかまれた』

7日午前8時すぎ、五城目町で27歳の男性がクマに襲われ、けがをしました。

警察によりますと、男性が自宅を出て車に乗ろうとしたところ、体長1メートルほどのクマと鉢合わせ。右ひじと尻右ひじをひっかかれたり、尻をかまれたりしました。男性は病院へ搬送されましたが、意識はあるということです。

北海道芦別市に、5日にもクマの姿が…。冬眠にそなえてエサを求め、活発に活動する“秋のクマ”に注意が必要です。