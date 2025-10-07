キャンドル・ジュンさん（51）がリンゴを素手で真っ二つに割る動画を公開し、パワフルな姿が注目を集めている。



【動画】「すごい握力！」リンゴを素手で真っ二つにするキャンドル・ジュンさん

キャンドル・ジュンさんは長野県の若手リンゴ農家でつくる長沼林檎生産組合「ぽんど童」を訪れ、リンゴ農園でもいだ実を手に取ると、膝の上に乗せた紅玉に力を込め、パカッと二つに割ってみせた。ジュンさんが素手でさらに4分の1に割ってみせると、「えぇ！？」と周りから驚きの声が上がった。インスタグラム上でも「すごい握力！」「プロレスラー以外でリンゴ割る人初めて見た」とコメントが寄せられた。



ジュンさんは割ったリンゴを周囲の人に次々と手渡し、「どうぞ。味を伝えてください」と呼び掛けた。割ったばかりのリンゴを食べた人たちが「おいしい！」と喜ぶと「おいしい、頂きました」と語った。



キャンドル・ジュンさんが訪れた長野市長沼はリンゴの産地で、2019年の台風19号災害で堤防が決壊し、水害に見舞われた。ジュンさんは「2019水害被害支援からのご縁で、今年も長野ポンド童さんへ」「紅玉と秋映収穫させていただきました」「今週から販売もしますのでお楽しみに」とリンゴの発売が始まることを告知し、「熊本や福島もですが、水害地域のその後を大切にしています」「毎年各地で水害が発生しても、いざ自分が体験しないとわからない不条理な事が沢山あります」「被災された方々の声がこれからの防災な支援に活かしていきたいです」と被災地への思いをつづった。



キャンドル・ジュンさんは1974年生まれ、長野県出身のキャンドルアーティスト。キャンドルを用いた空間演出や平和をテーマにしたアートイベントを手がけ、2004年の新潟県中越地震から被災地支援を行っている。2011年の東日本大震災から「LOVE FOR NIPPON」の活動を立ち上げ、各被災地での支援活動を続けている。