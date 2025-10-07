3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さん（29）、藤澤涼架さん（32）、若井滉斗さん（28）が7日、アルコール飲料のイベントに登場。CMで共演した俳優の鈴木亮平さん（42）が普段のミセスの姿を明かしました。

Mrs. GREEN APPLEの3人と鈴木さんが、CMで共演する綾瀬はるかさん（40）、浜辺美波さん（25）と登壇したのは、キリンの新ブランド『キリングッドエール』の発表会。

テーマソングを書き下ろした大森さんは「より多くの方に届く、届いているということをすごく意識させていただくきっかけになった。それだけミセスにとって思い入れのある楽曲でございます」と語りました。

また、Mrs. GREEN APPLEの3人とCM撮影をした鈴木さんは「（藤澤）涼架君がね“これどうやって持とうかな？”とか、“どうやってやろうかな？”とかすごく言ってて。それをお二人（大森さん、若井さん）が、“あぁ、もう行くよ、行くよ”、“いいから”みたいな」と、最年長の藤澤さんが2人に引っ張られている“オフの姿”を明かすと、それに対し藤澤さんが「やめてください、恥ずかしい」と恥ずかしがる様子を見せていました。