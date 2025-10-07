大きな荷物を抱えて切符やICカードを探す…新幹線の改札で手間取った経験のある人は少なくないのではないでしょうか。こうした状況を解消しようと、JR東日本は“顔認証”で通れる改札機の実証実験を行います。

大きな荷物を持ち乗車する人が多い新幹線。両手がふさがる中で通る改札機は…



【JR東日本新潟支社 白山弘子 支社長】

「手荷物の大きなお客様、ベビーカーを押しているお客様を含めて、改札機にチケットをかざす、チケットを入れるといった行為がちょっと不便。シームレスではないといった課題もあると感じている」





そこで、JR東日本が新潟駅と長岡駅で11月に始めるのが“顔認証改札機”の実証実験です。実証実験の対象は、新潟～長岡駅間の新幹線定期券を持っている中学生以上。スマートフォンやICカードをかばんから取り出さなくても、改札機に搭載された顔認証機能が乗客を認識することで通過できる“ウォークスルー改札”です。新潟駅には従来の改札機にかぶせるタイプを、長岡駅には通り抜けるタイプの改札機を設置します。【JR東日本新幹線電気ネットワーク部 恩田義行ユニットリーダー】「顔で認証して通過するというところなので、通過速度やお客様が下を向いているとか、メガネをかけているとか、顔の認証技術の部分が今回（実証実験）の一番のチェックポイント」10月6日は通勤で新幹線を使うという男性がさっそく実証実験のモニターに申し込んでいました。【長岡から新潟へ通勤】「天気の悪いときに傘を持っていたりとか、かばんから定期を出すのが少し面倒なときもある。ストレスなくいけるかなと思う」実証実験は11月6日から来年3月末まで行われ、将来的な本格導入に向けた課題などを検証します。