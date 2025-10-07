※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任初日から自慢話と自己流授業で教室を騒がせる非常勤講師・岡田。気に入らない生徒を叱責し、注目を集める実習生・川合に対しても苛立ちを募らせる。特にイケメン三村が川合に想いを寄せていると知ると怒りは最高潮に達し、ついに「見かけによらず男好き」などと信じがたい言葉を浴びせてしまう。だがその場を目撃した真山が川合をかばい、彼女が生徒と特別親しいわけではないと冷静に指摘。川合には教員志望の彼氏がいることも明かされ、川合自身も毅然とした態度で誤解を否定するのだった――。



■実習生をかばう真山に岡田の不満が止まらない

■嫉妬に燃える非常勤講師…川合の身が心配■結婚こそ逆転の切り札!? 岡田の確信川合に彼氏がいると知った岡田はますます苛立ちを募らせ、さらに彼女をかばう真山にも怒りがこみ上げます。そんな中、岡田は自分の彼氏に結婚を迫り、近々彼の両親に挨拶に行くことに。「結婚すれば、あの子より私のほうが幸せ！」――そう確信する岡田の胸中には、どこか勝ち誇ったような思いが渦巻いていたのでした。(スズ)