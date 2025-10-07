『新東京水上警察』開始15分で明かされた加藤シゲアキ＆山下美月の関係性に視聴者「これはサプライズw」「びっくりして声出た」【ネタバレあり】
俳優の佐藤隆太が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』（毎週火曜 後9：00 ※初回は15分拡大）の第1話が7日、放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】■ドラマ『新東京水上警察』キャスト・出演者一覧、相関図【2025年10月期】
今作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材に、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力のマリン×クライムエンターテインメント。船や海のシーンを圧倒的なスケールで描き、犯人の船を追いかけるドキドキのシーチェイス、息をのむ海上アクションなど、これまでの警察ドラマの常識をはるかに超えた全く新しい作品となっている。
「東京水上警察署」には強行犯係の係長でリーダーの碇拓真（佐藤隆太）に加え、警視庁本部のエリート集団である捜査一課から望まぬ異動で水上警察署に配属された刑事・日下部峻（加藤シゲアキ）、警察官ではなく、船舶免許を持ち、海や川の完全を守る警察の専門職員・海技職員の有馬礼子（山下美月）ら個性豊かな人材が集まっている。
第1話では、人間の指らしきものが入っている発泡スチロールの箱が発見されるという事件が発生。リーダーの碇を中心に、犯人確保向けてに各メンバーが奔走した。また初回の序盤には、日下部が有馬に対して結婚を迫るシーンが描かれ、2人の関係性も明かされた。この唐突な展開に視聴者からは「開始15分でプロポーズするドラマ」「ふぁーーーーー！」「びっくりして声出た」「これはサプライズw」との反響が寄せられた。
【写真】■ドラマ『新東京水上警察』キャスト・出演者一覧、相関図【2025年10月期】
今作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材に、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力のマリン×クライムエンターテインメント。船や海のシーンを圧倒的なスケールで描き、犯人の船を追いかけるドキドキのシーチェイス、息をのむ海上アクションなど、これまでの警察ドラマの常識をはるかに超えた全く新しい作品となっている。
第1話では、人間の指らしきものが入っている発泡スチロールの箱が発見されるという事件が発生。リーダーの碇を中心に、犯人確保向けてに各メンバーが奔走した。また初回の序盤には、日下部が有馬に対して結婚を迫るシーンが描かれ、2人の関係性も明かされた。この唐突な展開に視聴者からは「開始15分でプロポーズするドラマ」「ふぁーーーーー！」「びっくりして声出た」「これはサプライズw」との反響が寄せられた。