【ブンデスリーガ】ハンブルガーSV 4−0 マインツ（日本時間10月6日／フォルクスパルクシュタディオン）

【映像】佐野海舟の「爆速プレスバック」

マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟の高速プレスバックが話題を集めている。

マインツはブンデスリーガ6節でハンブルガーSVと対戦。0-4の大敗を喫した。ただ、佐野は随所で“らしいプレー”を披露。例えば、22分のワンシーンだ。

ハンブルガーSVのFWジャン・リュック・ドンペが、タッチライン際でテクニックを活かして縦に突破。DFダニー・ダ・コスタが振り切られると、後方から佐野が素早く戻って一気に距離を詰める。そして、最後はダ・コストと挟み込むような形でボールを奪い切った。

元日本代表MFも称賛

佐野得意の回収プレーには、解説を務めた細貝萌氏（元日本代表MF）が「さすがですね」と佐野の守備を称賛。さらにSNSでも話題を集め、ファンからは「流石の佐野」「球際強いよなー」「佐野って足めちゃくちゃ速いよな」「どっから出てきたの？」「佐野無双」と自慢の脚力を活かしたボール奪取に称賛の声が寄せられた。

なお、佐野は試合後に帰国し、10日にパラグアイ代表、14日にブラジル代表と戦う日本代表に合流。今シリーズはボランチの主力である遠藤航が怪我で不在だけに、代役に指名される可能性が高い佐野の活躍がなおさら期待されている。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）

