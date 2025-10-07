でんぱ組.inc、コロナ禍に完全リモート制作した「なんと！世界公認 引きこもり！」サプライズリリース

でんぱ組.incの「なんと！世界公認 引きこもり！」が、デジタルシングルとして10月8日にサプライズリリースされる。

2020年4月コロナ禍に、企画から発表まで8日間ですべての工程をリモートで完成させたという同楽曲が、約5年の時を経て配信される。当時、楽曲の制作過程がX（旧Twitter）上でリアルタイムに公開され、楽曲のレコーディングからMVの撮影までリモートで実施された。

また、ハッシュタグ『#でんぱ新曲作るんさ』でファンから募集したコーラス音源、イラストや写真、動画が使用され、メンバー、クリエイター陣、ファンが一丸となって完成させた。でんぱ組.incの公式YouTubeチャンネルで公開されたMVは、コロナ禍で沈みがちだった社会に元気を届け時代を象徴する1曲として、記憶に残る作品にもなっている。

さらに、同楽曲リリースには、MVのディレクター 森本敬大による描き下ろしイラストがジャケットのアートワークとして使用される。

加えて、同日に虹のコンキスタドールによる「プレシャスサマー！」（でんぱ組.incの楽曲のカバー）もデジタルシングルとしてリリースされる。（文＝リアルサウンド編集部）