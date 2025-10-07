TUY

台風２２号は、強い台風から、非常に強い台風に変わり、日本の南を１時間におよそ１５キロの速さで北西へ進んでいます。

非常に強い台風第２２号は、７日１８時には日本の南の北緯２７度５５分、東経１３７度３５分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルで中心から半径９５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の東側３９０キロ以内と西側２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風の中心は、１２時間後の８日６時には日本の南の北緯２９度１０分、東経１３６度４０分を中心とする半径７５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。予報円の中心から半径１８５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

２４時間後の８日１８時には八丈島の南西約３３０キロの北緯３０度５５分、東経１３７度３０分を中心とする半径１０５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。予報円の中心から半径２３０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

■勢力と進路を詳しく

10月7日15時45分発表　気象庁

7日15時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    日本の南
中心位置    北緯27度30分 (27.5度)
東経137度55分 (137.9度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 95 km (50 NM)
15m/s以上の強風域    東側 390 km (210 NM)
西側 280 km (150 NM)

8日3時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯28度50分 (28.8度)
東経136度35分 (136.6度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    955 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
予報円の半径    75 km (40 NM)
暴風警戒域    全域 185 km (100 NM)

8日15時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    八丈島の南西約410km
予報円の中心    北緯30度20分 (30.3度)
東経137度00分 (137.0度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (8 kt)
中心気圧    955 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)
暴風警戒域    全域 230 km (125 NM)

9日15時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    八丈島の東約200km
予報円の中心    北緯33度20分 (33.3度)
東経141度55分 (141.9度)
進行方向、速さ    北東 25 km/h (13 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速    65 m/s (130 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
暴風警戒域    全域 360 km (195 NM)

10日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯34度10分 (34.2度)
東経154度20分 (154.3度)
進行方向、速さ    東 50 km/h (26 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)
暴風警戒域    全域 460 km (250 NM)

11日15時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    アリューシャンの南
予報円の中心    北緯37度00分 (37.0度)
東経170度35分 (170.6度)
進行方向、速さ    東北東 65 km/h (34 kt)
中心気圧    976 hPa
最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)
暴風警戒域    全域 590 km (320 NM)
 

■関東地方への影響

台風第２２号は、９日に非常に強い勢力で伊豆諸島付近を東北東へ進む見込みです。伊豆諸島では、暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

［気圧配置など］
強い台風第２２号は、７日１５時には日本の南にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９６０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６０メートルで、中心から半径９５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。台風は発達しながら、７日は日本の南を北西へ進み、８日は進路を次第に北東へ変え、９日は非常に強い勢力で伊豆諸島付近を東北東へ進む見込みです。また、前線が９日にかけて、伊豆諸島付近にほとんど停滞するでしょう。

［風の予想］
伊豆諸島では、８日は非常に強い風が吹き、９日は一部の住家が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。

８日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
　　伊豆諸島　２０メートル　（３０メートル）

９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
　　関東地方　２３メートル　（３５メートル）
　　伊豆諸島　４５メートル　（６５メートル）

［波の予想］
伊豆諸島では、８日はうねりを伴って大しけとなり、９日は猛烈にしけるでしょう。関東地方の海上では９日はうねりを伴って大しけとなる見込みです。

８日に予想される波の高さ
　　関東地方　３メートル　うねりを伴う
　　伊豆諸島　６メートル　うねりを伴う

９日に予想される波の高さ
　　関東地方　　６メートル　うねりを伴う
　　伊豆諸島　１１メートル　うねりを伴う

［雨の予想］
伊豆諸島では、前線や台風本体の発達した雨雲により、雷を伴って、８日は激しい雨が、９日は非常に激しい雨の降る所があるでしょう。

７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　伊豆諸島　　１００ミリ

その後、８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　関東地方南部　６０ミリ
　　伊豆諸島　　２００ミリ

［防災事項］
伊豆諸島では、風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するとともに、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、高波にも厳重に警戒してください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。関東地方では、９日はうねりを伴う高波に警戒してください。

■今後の全国の天気を地方ごとに

