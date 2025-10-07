日経225先物：7日22時＝250円高、4万8190円
7日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比250円高の4万8190円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7950.88円に対しては239.12円高。出来高は5210枚となっている。
TOPIX先物期近は3239.5ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.59ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48190 +250 5210
日経225mini 48185 +245 73413
TOPIX先物 3239.5 +10.5 6531
JPX日経400先物 29195 +85 477
グロース指数先物 745 +1 215
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3239.5ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.59ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48190 +250 5210
日経225mini 48185 +245 73413
TOPIX先物 3239.5 +10.5 6531
JPX日経400先物 29195 +85 477
グロース指数先物 745 +1 215
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース