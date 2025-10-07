　7日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比250円高の4万8190円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7950.88円に対しては239.12円高。出来高は5210枚となっている。

　TOPIX先物期近は3239.5ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.59ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48190　　　　　+250　　　　5210
日経225mini 　　　　　　 48185　　　　　+245　　　 73413
TOPIX先物 　　　　　　　3239.5　　　　 +10.5　　　　6531
JPX日経400先物　　　　　 29195　　　　　 +85　　　　 477
グロース指数先物　　　　　 745　　　　　　+1　　　　 215
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース