◇MLB ブリュワーズ7-3カブス(日本時間7日、アメリカンファミリー・フィールド)

ブリュワーズが本拠地でカブスに2連勝。3番手で登板した怪物新人のジェイコブ・ミジオロウスキー投手が圧巻の投球で勢いづけ、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけました。

ミジオロウスキー投手は、同点の3回から3番手でマウンドに上がり、100マイル以上を31球記録するなど、最速の104.3マイル(約167.8キロ)で圧倒。変化球も150キロを超えるなど、3回57球、1安打、4奪三振、2四球、無失点。勝利投手となりました。

パット・マーフィー監督は、「30〜50球くらいを目安にしていた。彼はとても感情的だった。みなさんも彼がどれほどのことを乗り越えてきたか知っていると思う。でも、彼はよく応えてくれた。彼はこの試合の鍵のひとつだった。重要な場面はいくつもあったが、ミズ(ミジオロウスキー投手)はしっかりとステップアップしてくれた。皆さんは球速に夢中かもしれないが、ランナーが出ても冷静さを保っていたことの方が感心した」とコメント。

度々感情を表に出すことが特徴のミジオロウスキー投手。この日も雄たけびをあげ、球場の熱を高めます。指揮官は、「彼にはある程度感情を表現させる必要がある。ただ、それが終わったあとに彼が冷静さを取り戻せるかを見極めることが大切。2回を終えてベンチに戻ってきたときは、かなり興奮していて、ちょっと落ち着けとジェスチャーをした。彼はこの最高レベルの舞台に立っている理由がある。山あり谷ありのキャリアの中で、しっかりと自己認識を持ち、緊張感も維持できていると思う」と語りました。

今季メジャー最高勝率でナ・リーグ中地区を制したブリュワーズ。第3戦は9日、カブスの本拠地リグレー･フィールドで戦います。