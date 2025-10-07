「バレーボール男子・国際親善試合、サントリー１−３ペルージャ」（７日、有明アリーナ）

ＳＶリーグのサントリーとイタリアリーグのペルージャの壮行試合が行われ、日本代表で同僚の高橋藍と石川祐希が激突。勝負は、欧州チャンピオンズリーグ王者のペルージャが３−１で勝利し、石川に軍配が上がった。

第１セットはサントリーが先取したが、その後はペルージャが欧州王者の意地を見せた。

石川は１セット目の後に「サーブが修正ポイント」と語り、その言葉通りに修正。１８−１８から２連続でサービスエースを決め、最後はフェイントで勝負を振り出しに戻した。

第３セットはジュースとなったが、２５−２４からまたしても石川がこの日３本目のサービスエース。第４セットもバックアタックをたたきこむなど活躍し、勝利を決めた。「１セット目の出だしは良くなかったが、後半はリズムに乗れた。勝ちきれて良かった。ずっとイタリアでプレーしているので、日本でプレーするのは初めてなのでうれしい」と喜びを語った。

高橋藍は「トップチームが日本に来てくれてうれしいし、対戦できてとてもうれしい。チーム力が素晴らしかった。トップチームだと改めて感じた」と振り返った。