なんっっって可愛いのーーーッ♡【3COINS】乙女心くすぐる「キーホルダー」

キーホルダーをバッグに付け、ファッションのポイントにするのが世界的に大流行中。ネックレスやピアスのように、洋服やバッグに合わせてキーホルダーを付け替えれば、さらにコーディネートが楽しくなりそう。そこで今回は【3COINS（スリーコインズ）】で見つけた、乙女心くすぐる可愛い「ぬいぐるみキーホルダー」を紹介します。

パールビーズとハートのネックレスが可愛い

ハートパーツ付きのパール調ネックレスを身に着けた「プリントパンツベアキーホルダー」。ネックレスとパンツは取り外しができるため、コーディネートを変えることも可能です。こちらのベージュのクマのデザイン違いで、さくらんぼのネックレスとパンツを身に着けたアイボリーのクマもあるので、2つ一緒にバッグに付けるのも可愛いかも。

レースのスカートが大人可愛いキーホルダー

「レースウサギキーホルダー」は、グレージュのボディに白いレースのスカートがよく映え、可愛さに加えて上品な印象もあります。こちらもスカートとネックレスは、取り外しが可能。グレージュのウサギのほかに、ホワイトのうさぎも選べます。

ぬいぐるみが付いた「キーホルダー」は、遠目で見てもインパクトがあってコーディネートのワンポイントにぴったり。【3COINS】では、ほかにもさまざまなキーホルダーを取り扱っているので、ぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる