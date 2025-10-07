◆練習試合 巨人５―０ヤマハ（７日・東京ドーム）

巨人の育成ルーキー、竹下徠空（らいあ）内野手が豪快な一発を放った。

思いきりよく振り抜いた。９回２死。竹下は左腕・佐藤大から左翼ポール際にライナーを放り込んだ。無観客のスタンドに快音を響かせた。意気揚々とダイヤモンドを一周した１８歳は「初球を見逃した時にいいかんじに見逃せたので、次甘かったら振っていこうと積極的に振った結果がホームランになったので良かった」と胸を張った。

１軍のＣＳに向けた調整として行った社会人との練習試合に、３軍の一部選手が途中出場メンバーとして参加。そのうちの一人として参戦し、阿部監督に持ち味の長打力をアピールした。１軍の本拠地での一発となり、「今後もっとここでやりたいと思えるような一日だった」と声を弾ませた。

明徳義塾から２４年育成ドラフト６位で入団。今季、３軍でチームトップの１１本塁打を放った。右の大砲候補として期待は大きい。

この日の試合前練習では岡本ら１軍野手陣のフリー打撃などを熱心に観察。「普段３軍の選手とやっている中で、１軍の選手を見ると打球の速さや飛距離もそうですし、一番は全員確率が高かった。狙ったスイングをした時はホームランになっていた。そういうことが見れたのがすごい良かったです」。ルーキーがさらなる飛躍へ貴重な時間を過ごした。