「レディスプレリュード・Ｊｐｎ２」（７日、大井）

外から力強く伸びた５番人気のビヨンドザヴァレーが、ダート初挑戦で初めてのタイトル奪取に成功。「第１５回ＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１」（１１月３日・船橋）への優先出走権もゲットした。首差２着に単勝１・８倍の支持を集めたテンカジョウ。さらに首差３着にはバスタードサフランが入り、上位をＪＲＡ勢が占めた。

新たな“芝・ダート二刀流”の誕生だ。キャリア２０戦目にして、この日がダート初参戦のビヨンドザヴァレーが、芝並みの切れ味で差し切った。

スタートで断然人気のテンカジョウが大きく出遅れた。先行馬を見ながら好位の４、５番手。直線を向いて抜け出したバスタードサフランにフェブランシェが並びかけて先頭へ。その内に潜り込んだのが挽回してきたテンカジョウ。３頭による激しいたたき合いを、唯一、外から涼しい顔で真っ先にゴール板を駆け抜けた。４着までが首＋首＋３／４差の接戦を制した。

昨年の秋からコンビを結成して連続７戦目の騎乗となった菱田は「ダートスタートも初めてだったので、そこは気をつけていました。砂をかぶってもひるむことがなかったし、いい走りをしてくれましたね」と相棒の頑張りをたたえた。

自身にとっては２３日のテレ玉杯オーバルスプリント（サンライズフレイム）に続く交流重賞４勝目。大井では２度目の騎乗で待望の初勝利。大きな仕事を成し遂げた。「馬がちょうど充実期で、乗るごとに時間がたつごとに調教でもレースぶりでも良くなっています。勝利だけが遠かったので乗せていただいて感謝しています」。久々のコンビ２勝目を喜んだ。

管理する橋口師はレーヌブランシュ、アーテルアストレアで２１、２３年Ｖに続く史上最多の３勝目。「ダートの適性は半信半疑でしたが、いいレースをしてくれてうれしいです」と笑顔。まさにこのレースの勝ち方を知っている。次は状態次第でＪＢＣレディスクラシックへ。そのレーヌが５、４、４着、アーテルが３着に敗れた大一番での敵討ちも懸かる。混戦の牝馬戦線に頼もしい１頭が加わった。