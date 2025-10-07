CB¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¡Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÎDF¥à¥ê¡¼¥í³ÍÆÀ¤«
Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤À¤¬¡¢CB¤ËÉé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥ô¥£¡¦¥³¥ë¥¦¥£¥ë¡¢¥¦¥§¥º¥ì¥¤¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¡¢¥È¥·¥ó¡¦¥¢¥À¥é¥Ó¥ª¥è¤Î3¿Í¤¬ÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°½Ò¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó¤È¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ð¥Ç¥£¥¢¥·¥ë¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë·ÚÅÙ¤ÎÉé½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»î¹ç¸å¤Ë»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØEXPRESS¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇCB¤ÎÊä¶¯¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
2023Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿CB¤Ç¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¥Ë¥³¥é¡¦¥ß¥ì¥ó¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤È¤È¤â¤Ë¶áÇ¯É¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
180cm¤ÈCB¤È¤·¤Æ¤Ï¥µ¥¤¥º¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥¬¡¼¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÂÎ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢ÆùÃÆÀï¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¤ÎÉüµ¢¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¹Ô¤¤Î¤ß¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤«¤éÅ±Âà¡£¤½¤³¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢23ºÐ¤È¼ã¤¤¥à¥ê¡¼¥ê¥ç¤¬¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¢¥é¥¦¥Û¤Ë¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£