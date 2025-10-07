22-23シーズンにプレミアリーグに復帰し、昨季はヌーノ・エスピリト・サント監督のもとで、7位という好成績を残したノッティンガム・フォレスト。今夏の移籍市場でも積極的な補強を行っており、上位進出が期待されたが、第7節終了時点で勝ち点はわずか5ポイントしか稼げず、17位に沈んでいる。



今季の不調の原因の1つとして考えられるのが、指揮官の交代だ。前述したヌーノ監督は9月初旬にクビを切られており、新指揮官として元トッテナムのアンジェ・ポステコグルー監督を招聘している。





しかし、就任から公式戦7試合を戦ったが、2分5敗で未だ白星がなく、散々な成績となっている。『Daily mail』によると、早くもクラブ内でポステコグルー監督の解任についての話し合いが行われているようだ。後任人事についても協議されており、プレミアリーグのフラムを指揮するマルコ・シウバ監督の名前が浮上している。ただ、フラムはシウバ監督の契約に高額なリリース条項を付けており、ビッグクラブでなければ手が出せない額だと同メディアは指摘。フラムとシウバ監督の契約は今季限りとなっており、招聘に動くとすればシーズン終了後になるだろう。