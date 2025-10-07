バルセロナとレアル・ベティスで思ったほどの成績を残せず、母国ブラジルに戻ってから8カ月。パルメイラスの選手として再出発した20歳のブラジル人FWヴィトール・ロッキに完全復活の予感だ。



ロッキは昨年1月にブラジルのアトレチコ・パラナエンセからバルセロナへ移籍したが、1年でブラジルに復帰することに。当初はパルメイラスでもスロースタートだったが、今ではチームの得点源だ。





Virou passeio! Vitor Roque faz Palmeiras 3 x 0 Vasco em 23 minutos de jogo no primeiro tempo! pic.twitter.com/b0z5tucUr9 — ge (@geglobo) October 1, 2025

先月にはインテルナシオナル戦でハットトリック、今月に入ってからはヴァスコ・ダ・ガマ、サンパウロ戦で1ゴールずつ記録し、これで今年のリーグ戦得点数は10ゴールに達した。現時点でブラジル1部リーグの得点ランク首位に立っているのは、ロッキと同じく欧州のユヴェントスで苦戦した23歳のクルゼイロFWカイオ・ジョルジで15ゴールだ。それをロッキが猛追していて、この点差ならばひっくり返すチャンスがある。パルメイラスはサンパウロ戦の勝利により、フラメンゴをかわしてリーグ首位に立った。ロッキにとっては充実の時間になっていて、南米の頂点を決めるコパ・リベルタドーレスでも準々決勝のリーベル・プレート戦で1stレグ、2ndレグともに得点を記録。チームも準決勝に駒を進めていて、ロッキの母国復帰は大成功となっている。