全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、10月9日から15日までの搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は10月8日から14日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・3,500マイル

東京/羽田〜八丈島・小松・能登・名古屋/中部・大阪/関西線、大阪/伊丹〜松山・福岡・宮崎線、札幌/千歳〜女満別・根室中標津・釧路線、福岡〜対馬・宮崎線、沖縄/那覇〜石垣線、石垣〜宮古線

・5,500マイル

東京/羽田〜札幌/千歳・函館・大館能代・広島・岩国・山口宇部・高松・佐賀・熊本・長崎・宮崎線、大阪/伊丹〜鹿児島線、名古屋/中部〜仙台・福岡・鹿児島線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。