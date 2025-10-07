俳優の小泉孝太郎が７日放送のテレビ朝日系特番「プラチナファミリー３時間ＳＰ」（午後７時）に出演。父で元首相の小泉純一郎氏の質素な素顔を明かす一幕があった。

この日はバイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が「高嶋ちさ子ｉｎパリ」と題し、伯爵夫人であるド・メストル美紀さんとヴェルサイユ宮殿などを訪れる様子などが紹介された。

スタジオで進行役の「オリエンタルラジオ」藤森慎吾に「孝太郎さんのご自宅とかに何か（高級な）絵画って飾られてました？」と聞かれた小泉は「全く。ほとんどなかったですね」と返答。

「父が政治家はそういうの持たなくていいってタイプだったんで」と続けたところで高嶋に「いただいたりもしなかったの？」と聞かれると「いただいても好きな人にあげてました。九谷焼とか輪島塗とか、そういうのいただくけれども、そういうの持たなくていいって。本当に質素です。実家とか。何もないですよ」ときっぱり。

「まったく物欲がない父だから。『（その品が）好きな人は大事にしてくれるだろ？』って。なんにもないんですよ。あの世に行っても何も持っていけないんだってのが父の考え方だから」と続けていた。