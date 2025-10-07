【MLB】フィリーズ3ー4ドジャース（10月6日・日本時間10月7日／フィラデルフィア）

【映像】大谷、相手野手の横を爆速通過する“火の玉打球”

10月6日（日本時間10月7日）に行われたナショナル・リーグ ディビジョンシリーズ第2戦、フィラデルフィア・フィリーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った“爆速弾丸ヒット”が話題となっている。

3-0、ドジャース3点のリードで迎えた7回表・ドジャースの攻撃、2死一、二塁の場面で打席に立った1番・大谷は、代わったばかりの3番手左腕マット・ストラームに対し、初球、外角いっぱいに投じられた132km/hのスライダーを打っていってファウルになると、カウント0-1からの2球目、内角いっぱいを突く149km/hのシンカーを打ちに行って右方向への強い当たりの爆速ゴロに。これをセカンドを守るエドムンド・ソーサがすぐさま横っ飛びで止めにかかるも、打球はあっという間にライト前へ。その間に二塁走者のマックス・マンシーが生還し、ドジャースは貴重な追加点を挙げることとなった。ここ一番という場面で飛び出した大谷による“爆速タイムリー”に、ファンからは「速すぎw」「危険すぎる」「スゴい音」「ようやく大谷さんらしいヒットが出たな」「このタイミングで追いつけないとかw」「調子を上げてきそう」「角度あったらホームラン」といった様々な反響が巻き起こることに。

この一打、MLBの公式記録によると、打球速度は111.6マイル（約179.60km/h）と、角度さえついていればライト方向へのアーチとなっても不思議ではないほどの強烈な打球。レギュラーシーズンでもしばしばその打球速度が注目を集める大谷らしい一撃であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



