パレスチナ自治区ガザでの戦闘開始から、10月7日で2年です。イスラエル軍からの攻撃を受け、苦しむ子どもたちを取材しました。

■ガザ市の通りは今、“ゴーストタウン”に

この1か月、イスラエル軍が「制圧」を掲げ、攻勢を強めてきたガザ市は、今…。

日本テレビが現地に残るジャーナリストから入手した最新の映像に映っていたのは、静まりかえった目抜き通りです。

ジャーナリスト

「この場所は常に人でにぎわう市場でしたが、今、通りはゴーストタウンと化しています」

かつてガザ地区で最も人口の多かった都市は、今は見る影もありません。そして取材中も、イスラエル軍の攻撃が絶え間なく続きます。

撮影したジャーナリストは…。

ガザ地区のジャーナリスト マジディ・ファティ氏

「2年というのはあまりにも長く、以前の生活がどのようなものだったかも忘れてしまいました」

■約2万人の子どもが犠牲に 飢餓で命を落とす子も

長い間失われた、穏やかな日々。

ガザ市の住民

「戦車が家の前にいて、よくわからないけど、食べ物も何も持たずに出てきた」

ガザ地区ではこの2年間で、6万7000人以上が犠牲になっています。そのうち約2万人は子ども。支援物資すら行き届かない中、飢餓で命を落とす子もいます。

母親

「10歳で体重は8キロです。体重は減る一方で、どうしたらいいのかわかりません」

こうした中、トランプ大統領が示した20項目の和平案に対し、ハマスは「人質の解放に応じる」などと回答。6日、エジプトでイスラエルとの間接交渉も始まりました。

ガザ地区のジャーナリスト マジディ・ファティ氏

「ガザ地区の住民はどんな犠牲を払ってでも、戦争を終わらせたいと思っています」

■病院が機能不全 患者を外国へ搬送する取り組みは…

2年前は設備が整っていたガザ市最大の病院も、今はわずかに残った患者と、マットレスもない空っぽのベッドが並ぶばかり。病院としての機能を失いつつあります。

ガザ地区の大半の病院が機能不全に陥る中、国際機関は重篤な症状の患者を外国に送り出す取り組みを実施。しかし…。

ガザ地区のジャーナリスト マジディ・ファティ氏

「患者を治療のために外国へ搬送するプロセスは、遅々として進んでいません」

治療を受けるためにガザ地区を出るのにも、イスラエルの許可が必要だといいます。

■隣国ヨルダンに渡った患者たちは…

私たちは、そのわずかな機会を手にしイスラエルの隣国ヨルダンに渡った患者のもとへ…。

本岡英恵記者

「患者は何人いますか？」

ヨルダン赤新月病院 医師

「ガザ地区からの患者は11人います」

病院にいたのは、戦闘に巻き込まれ、命に関わるケガをした子どもたちです。

ガザ地区から来た患者の母親

「爆弾の破片が直撃し、腸が飛び出しました。限られた設備では治療を続けられませんでした」

■がん発症のサラちゃん「パパに会いたい」

さらに別の病院には、重い病気を患った子どもたちもいました。

11歳のサラちゃんは去年、がんを発症したものの、病院が爆撃を受け、治療が受けられない状態が続いていました。2か月前に一緒にヨルダンに来た母親と妹とともに、笑顔をみせていましたが…。

サラちゃん

「パパをひとりで残してきちゃった。ひとりでどうするの？ 悪い知らせを聞くのが怖い」

ガザ地区にひとり残された父親のことを思うと、涙が止まりません。電波の状況が良ければ、父親との電話を毎日かかさずしているといいます。

サラちゃん

「元気？」

父親

「元気だよ。調子はどう？ 良くなってるといいけど」

サラ

「うん良くなってる」

ただ、その表情は硬いまま…。

サラちゃんの妹

「パパに会いたいよ」

父親

「パパも会いたいよ」

涙をこらえきれません。

■医師「心理的な影響は生涯にわたり…」

父親

「道にはたくさんの遺体があり、ゴミの上に投げ捨てられているものもある。私たちの近所は基本的に消滅し、家も木も一本もない」

父親から聞くガザ地区の惨状に、サラちゃんは…。

サラちゃん

「ガザはとてもきれいだったけど、イスラエルが破壊した。（戻ったら）まずお父さんに会って、家を建てて、ただそこで暮らしたい」

平穏な日々を奪われたガザ地区の子どもたち。

◇

ガザ地区に2度派遣 アリ・ダブース医師

「ケガをしなかった人やがんにならなかった人でさえ、彼らが受けた心理的トラウマ（心的外傷）は恐ろしいものです。この世代の心理的な影響は1年や2年、10年で解決されるものではなく、生涯にわたってとどまるでしょう」

たとえ停戦が実現したとしても、その傷は深く残り続けます。