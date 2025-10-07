帰宅してすぐの夕食に「モヤモヤ」義実家同居で感じるつらさ｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】

これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学1年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままのわが子と向き合う母の葛藤を描きます。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第22話をごらんください。

育児に仕事に義実家との生活。もっつんさんのストレスはどんどん溜まっていきました...。

子どもを連れて再婚したもっつんさんにとって、義実家での生活は非常に気を遣うものでした。仕事と育児でたまった疲れを癒やすどころか、帰宅してからも疲れるなんて。



しかし、夫への遠慮から生活の不満を伝えられず、ただモヤモヤを募らせるしかありませんでした。

